Gümüşhane'de Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

AKP'li Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, silahlı saldırı girişimine uğradı.

AKP’li Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, H.K. adlı bir kişinin silahlı saldırı girişimine uğradı.

Olay, öğlen saatlerinde Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. H.K. adlı bir kişi, çalışmaları denetleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’in ayaklarına yakın bir yere tüfekle ateş açtı. Belediye Başkanı Çimen, olayda yara almazken, şüpheli kaçtı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise saldırı ile ilgili, “Bu tür saldırılar bizi korkutmaz ve yıldıramaz. Bu saldırı girişiminde bulunan cahillik yapmıştır” dedi.