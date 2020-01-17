Dersim'de 13 gündür haber alınamayan Gülistan Doku’nun arama çalışmalarının yürütüldüğü Dinar Köprüsü'nde, Doku olduğu iddia edilen, yerde oturur vaziyetteki bir kişinin bir araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’ya ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı.

Özgür Dersim gazetesinin haberine göre kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Kayıp olduğu gün bir araç kamerasına yansıyan ve arama çalışmalarının sürdüğü Dinar Köprüsü kenarında bir kişinin oturur vaziyette göründüğü kayıtlar Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı. Görüntüdeki kişinin kayıp olarak aranan ve arama yapılan yerde makas, notları ve ismi yazılı çıkan Gülistan'a ait olduğunun değerlendirildiği, ailesinin de benzer bir kıyafeti olduğunu söylediği öğrenildi.

Yapılan araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki köprüde sinyal verdiği belirlenmişti.

