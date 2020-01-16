Gülistan Doku mitingine çağrının ardından Dersim’de eylem yasağı

Dersim’de kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için bir miting çağrısında bulunulmasının ardından Tunceli Valiliği kent genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.

Dersim’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku için yarın miting çağrısı yapılmasının ardından il genelinde eylemler 15 gün süreyle yasaklandı.

Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada “Valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde basın açıklaması, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, afiş, pankart asma, bildiri dağıtma, konferans gibi tüm eylem ve etkinlikler 16 Ocak 2020 günü saat 00.01 ile 30 Ocak 2020 gün saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" dedi.

‘KAMUOYUNUN TEPKİSİNİ ORTAYA ÇIKARMAK...’

Yasağın gerekçesi olaraksa Valilik’ten gelen açıklamada ilginç ifadeler yer aldı.

Valiliğin açıklamasında "İlimizde sağlanan huzur ve güven ortamından rahatsızlık duyan müzahir kitlelerce günümüzde meydana gelen üzücü hadiseler çeşitli propaganda yöntemleriyle gerçeğe aykırı bir şekilde kullanıp kamuoyunun tepkisini ortaya çıkarmak ve bunu canlı tutmak amacıyla sık sık sokak eylemleri gerçekleştirmeye çalışıldığı görülmektedir” denilmesi dikkat çekti.

Açıklamada konudan bağımsız olarak “Konumu itibariyle ülkemizde faaliyet yürüten 4 ayrı terör örgütünün (PKK/KCK, MKP/HKO/, TKP/ML-Konferans/TİKKO, DHKP/C) kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tek il olan ilimiz bu yönüyle farklı bir özellik ihtiva etmekte ve bu örgütlere müzahir kitlelerin etkisine açık konumda bulunmaktadır” ifadesi yer aldı.

GÜLİSTAN DOKU İÇİN MİTİNG ÇAĞRISI

Kentte, 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku için eylemler düzenlemişti. Gülistan Doku ve Pertek’te 15 erkek çocuğun cinsel istismara uğraması hakkında yarın (17 Ocak'ta) yapılacak mitinge katılım çağrısında bulunulmuştu. Mitinge, Tunceli Barosu da dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve siyasal partiler katılacaklarını duyurmuşlardı.