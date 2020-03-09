Gülen'le fotoğraf çektiren eski AKP'li vekile büyük kıyak

2012 yılında Fetullah Gülen’le Pensilvanya’da görüşen AKP’li vekiller arasında yer alan eski Siirt milletvekili Afif Demirkıran’a ödül gibi atama yapıldı.

Turkcell Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi değişti. 2013'ten beri yönetimde yer alan AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, eski Kültür Bakanı Atila Koç ile Ahmet Akça'nın görevleri sona erdi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, yeni yönetim kurulu üyeleri de kamuoyunun bildiği isimlerden oluştu. eski AKP Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, MÜSİAD ve DEİK'te genel başkanlık yapan Nail Olpak ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Danışmanı Tahsin Yazar yeni üye olarak atandılar.

Turkcell Yönetim Kurulu üyeleri 20 bin Euro ve 200 bin lira harcırah alıyorlar. Mevcut döviz kuruna göre bir yönetim kurulu üyesi yaklaşık 138 bin lira maaş alıyor. Yeni üyelerin 11 Mart'tan itibaren görevlerine başlaması bekleniyor.

Eski Siirt milletvekili Afif Demirkıran 2012 yılında Fetullah Gülen’le Pensilvanya’da görüşen isimlerden biri olmuştu.