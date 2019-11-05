GSM operatörleri yurttaşların hangi otelde kaldığını devlete bildirecek

Otel ve pansiyonda konaklamaya vergi getiren AKP, yurttaşların hangi otelde kaldığını GSM şirketleri üzerinden takip edecek.

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan “iç turizm takip sistemi” adı verilen ve 2020’de Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulacak yapı ile cep telefonu operatörleri yurttaşların hangi şehre ve otel gittiği devlete bildirecek.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, programda dikkat çeken diğer bazı noktalar madde madde şöyle:

-İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenlemeler gözden geçirilecek.

-Kamuya ait linyit sahaları santral kurulması için ihaleye çıkarılacak.

-Müteahhitler ekonomik ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırılacak. Üstlenebilecekleri iş büyüklüklerinde yeterlik uygulamasına geçilecek.