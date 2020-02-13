Grup Yorum yarın hakim karşısına çıkıyor

238 gündür açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in de aralarında yer aldığı 7 kişi yarın hakim karşısına çıkacak.

Açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in de aralarında yer aldığı 7 kişi, davanın ilk duruşmasının görüleceği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın hakim karşısına çıkacak.

Grup Yorum’un gitaristlerinden İbrahim Gökçek tutuklu bulunduğu hapishanede 238 gündür, müzisyen Helin Bölek de 236 gündür adil yargılanma talebi ve kültür merkezlerinin sürekli polisçe basılmasına karşı açlık grevinde.

Grup Yorum dayanışma için 14 Şubat günü saat:10.00 da Çağlayan adliyesinde buluşma çağrısı yaparken, bu akşam internet üzerinden bir konser verileceğini duyurdu: