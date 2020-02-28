Grup Yorum ve ÇHD ile dayanışma eylemine müdahale: 8 gözaltı

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri ve açlık grevindeki Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlarla dayanışma için yapılan eyleme polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy'de Grup Yorum üyeleri ve Tutsaklar için Dayanışma Platformu tarafından yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

Grup Yorum ve Tutsaklar İçin Dayanışma Platformu üyeleri, ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri ile açlık grevindeki Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatlarının durumuna dikkat çekmek için akşam saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya geldi.

"Yaşamı savunuyoruz, Grup Yorum'un ve tutsakların talepleri kabul edilsin" yazılı pankart açan gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri Helin Bölek’in annesi Aygül Bilgi ile İbrahim Gökçek’in babası Ahmet Gökçek’in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

