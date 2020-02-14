Grup Yorum üyeleri hakim karşısında

Grup Yorum Davası, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in de aralarında yer aldığı 7 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Aylar sonra hakim karşısına çıkan Grup Yorum üyeleri duruşma salonuna getirildi. Sanıkların avukatı Yaprak Türkmen reddi hakim taleplerini sundu.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek savunmasında "242 gündür ölüm orucundayım. Adalet istiyorum. Bir halk sanatçısı olarak yaşamak istiyorum. Bunun önündeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyorum. Buraya kadar geldim. Dün Nazım Hikmet'e nasıl terörist dendiyse bize de deniyor. Nazım şiirlerini savundu. Bugün Cumhurbaşkanı şiirlerini okuyor. Bize de bugün 'terörist' diyorlar. Biz de savunuyoruz" dedi.

Gökçek: Dün Nazım Hikmet'e nasıl terörist dendiyse bize de deniyor.Nazım şiirlerini savundu. Bugün cumhurbaşkanı şiirlerini okuyorBize de bugün terörist diyorlar. Biz de savunuyoruz. #GrupYorum — Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk_) February 14, 2020

Gökçek'ten sonra Emel Yeşilırmak savunmasına başladı. Yeşilırmak, "Soma'da 301 madencinin öldürülmesinden sonra yapılacak bir etkinliğe davet edildik. Buna katıldıktan sonra hakkımızda yakalama kararı çıkarıldı. Biz 1 yıldır sorgusuz sualsiz tutukluyuz" dedi.

Duruşma devam ediyor.