Grup Yorum davasında karar: Ölüm orucundaki Gökçek tahliye edilmedi!

Grup Yorum Davası, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Mahkeme Barış Yüksel'i adli kontrol ile tahliye edilirken ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek'in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in de aralarında yer aldığı 7 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Aylar sonra hakim karşısına çıkan Grup Yorum üyeleri duruşma salonuna getirildi. Sanıkların avukatı Yaprak Türkmen reddi hakim taleplerini sundu.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek savunmasında "242 gündür ölüm orucundayım. Adalet istiyorum. Bir halk sanatçısı olarak yaşamak istiyorum. Bunun önündeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyorum. Buraya kadar geldim. Dün Nazım Hikmet'e nasıl terörist dendiyse bize de deniyor. Nazım şiirlerini savundu. Bugün Cumhurbaşkanı şiirlerini okuyor. Bize de bugün 'terörist' diyorlar. Biz de savunuyoruz" dedi.

Gökçek: Dün Nazım Hikmet'e nasıl terörist dendiyse bize de deniyor.Nazım şiirlerini savundu. Bugün cumhurbaşkanı şiirlerini okuyorBize de bugün terörist diyorlar. Biz de savunuyoruz. #GrupYorum — Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk_) February 14, 2020

Gökçek'in savunmasının bir bölümü şöyle:

"15 yıllık Grup Yorum emekçisiyim. Bir halk sanatçısıyım. Ruhi Su, Dadaloğlu, Pir Sultan nasıl sanat yaptılarsa öyle sanat yaptık. Saray soytarısı olmadık.

İstanbul emniyeti aileleri arayıp tehtit etti. Bu nasıl bir düşmanlıktır. Biz bunları yaptık bunları yaptığımız için burdayız yoksa hakkımızda bir şey yok. Saldırılar bundandır.

2017 yılından sonra Grup Yorum'a büyük bir siyasi linç başladı. Kültür merkezim 12 defa basıldı. Basılır mı? Enstrümanlar parçalanır mı? Parçalandı. Saçlarımız yolundu. Piyano tuşlarımız tek tek kırıldı. Bu nasıl bir düşmanlıktır? Ne yaptık biz?

Biz Hasan Kaçanlar gibi, Yavuz Bingöller gibi belediyeler kapak atamayız. Alişanlar gibi dolar dağıtamayız. Biz halkın sanatçısıyız.

Bütün bunları umutlu türküler söylemeye devam ettiğimiz için yaşadık. Ben bunları kabul etmiyorum. Bu davanın özü gizli tanıkların söyledikleri değil. Onlar olmasaydı da biz suçlanacaktık, onlar figür.

Grup Yorum kurulduğunda ben 5 yaşındaydım. Bugün Grup Yorum 35 yaşında. Bugünün 5 yaşındaki çocuklarıyla büyüyecek Grup Yorum.

Grup Yorum üyeleri serbest bırakılsın istiyorum. Biz sanatçıyız, bu ülkenin medar-ı iftiharıyız.

Bizim katilimiz olmayın! Öldürmeyin! Aksine yaşatın! Her şey olabilir ama bu adaletsizliğe boyun eğmeyiz. (Mahkeme başkanına hitaben) Sizin için bile adaletsizliğe boyun eğmeyiz, eğer düşmansanız.Sizin için bile direniyoruz. Biz namussuz alçak insanlar değiliz.

Tekrar tüm avukatlarıma, sanatçı dostlarıma, duruşmaya gelenlere teşekkür ediyorum. Tahliyemi ve nihayetinde beraatimi talep ediyorum. Özgür günlerde, özgür konserlerde görüşebilmeyi diliyorum."

Gökçek'ten sonra Emel Yeşilırmak savunmasını yaptı. Yeşilırmak, "Soma'da 301 madencinin öldürülmesinden sonra yapılacak bir etkinliğe davet edildik. Buna katıldıktan sonra hakkımızda yakalama kararı çıkarıldı. Biz 1 yıldır sorgusuz sualsiz tutukluyuz" dedi. Ardından Ümit İlter, Sadık Eroğlu ve Barış Yüksel savunmalarını yaptı.

Sanıklarından sonra avukatlar söz aldı. Avukat Hüseyin Boğatekin, "Tanık beyanları, itiraf niteliğinde değil, yalan niteliğindedir. Yalan ifadelere dayanılarak müvekkilimizin ölüme yollanmamasi gerekir. Tüm bu nedenlerden dolayı müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu.

Avukat Sinan Zincir ise "Bu bir siyasi davadır. Müvekkiller siyasi beyanlarda bulunacaklardır. Çünkü müvekkil siyasi iradenin kararıyla, siyasi iradenin talimatıyla, bizzat İçişleri Bakanı'nın talimatıyla tutuklanmışlardır" dedi.

TAHLİYE ÇIKMADI!

Mahkeme kararı belli oldu. Barış Yüksel adli kontrol ile tahliye edilirken ölüm orucunda İbrahim Gökçek ve Grup Yorum üyesi Emel Yeşilırmak'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Duruşma 26-27 Mart 2020'ye ertelendi.