Gözleri öğrencilerin cebinde: Sigarayla mücadele diye cepleri dolduruyorlar

Beşiktaş Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde okul sınırları içerisinde sigara içtiği öğretmenler veya okul yöneticileri tarafından tespit edilen öğrenciler hakkında okul adına keyfi para cezası kesildiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde okul sınırları içerisinde sigara içtiği öğretmenler veya okul yöneticileri tarafından tespit edilen öğrenciler hakkında okul adına keyfi para cezası kesildiği ortaya çıktı.

Okul yönetiminin para cezalarını gelir kapısına çevirdiği uygulamada, para cezası alan öğrenci sayısının fazla olduğu ve öğrencilerin kişi başına 100-150 TL civarında okula ödeme yaptığı söyleniyor.

Toplamda ciddi miktarlara ulaşan bu paranın akıbetinin belirsiz olması merak uyandırıyor.

Söz konusu uygulama ile ilgili konuşan Yeni Levent Anadolu Lisesi'ndeki bir öğrenci, ''Öğrencileri sigara bağımlılığı ve sağlığımız üzerindeki etkileri konusunda gerekli eğitimi vererek eğitmesi gereken bir eğitim-öğretimin kurumunun hem öğrencileri ceza yoluyla caydırmaya çalışması hem de halkın ekonomik krizle boğuştuğu bugünlerde öğrencilerin cebindeki paraya göz dikmesi son derece yanlış bir uygulamadır.'' dedi.