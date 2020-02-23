Görevi biten AKP üyeleri Kızılay'a dolduruldu

AKP’de parti içi görev alamayan, seçilemeyen ve görev süresi biten üyelerin İzmir'de Kızılay’a yönetici olarak atandığı iddia edildi.

İzmir'de seçimlerde istediği oyu alamayan AKP'nin Kızılay’ı adeta üs olarak belirlediği söyleniyor.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, AKP’de parti içi görev alamayan, seçilemeyen ve görev süresi biten üyelerin, kısa bir süre sonra Kızılay’a yönetici olarak atandığı ve parti lehine politika yürüttüğü iddia edildi.

Habere göre AKP’nin Kızılay içinde yapılanması şöyle:

2014 yerel seçimlerinde AKP’nin Gaziemir Belediye Başkan adayı Kerem Baykalmış, seçimleri kazanamamasının ardından 2018 yılında İzmir Kızılay Şube Başkanı olarak atandı. Gayrimenkul zengini olan Kızılay İzmir Şubesi’nin bağışların dışında aylık kira gelirinin 200 bin TL civarında olduğu iddia ediliyor.

Ödemiş’te 2014 yerel seçimlerinde AKP’nin adayı olarak seçimi kazanan Abdurrahman Mahmut Badem, 2019 yerel seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmedi. Badem, kısa bir süre sonra Ödemiş Kızılay Şube Başkanı oldu.

Cemil Kurkut, 2018 yılında AKP Bayraklı İlçe Başkanı adayı olup seçimi kaybetmesinden kısa bir süre sonra Kızılay Bornova Şube Başkanı olarak görevlendirildi.

Bayraklı da, Bornova Şubesi’nin sorumluluk alanında bulunuyor. 2016 yılında Karşıyaka Kızılay Şube Başkanı olan Kamil Karadeniz, 2014 yılında mevcut İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin başkanlık yaptığı dönemde AKP Karşıyaka ilçe seçim işleri başkanlığı görevinde bulundu. Karadeniz ayrıca Kızılay Şube Başkanı olduğu dönemde AKP’nin parti ilçe delegesi de oldu. Karadeniz’in halen AKP Karşıyaka ilçe teşkilatında önemli bir figür olduğu belirtiliyor.

2011 yılında CHP’den milletvekilli aday adayı olup seçilememesinin ardından 2013 yılında AKP’ye geçen Ömür Şanlı ise Konak ve İzmir Büyükşehir meclis üyeliği yaptı. Son genel seçimlerde milletvekilliği olmak için çaba sarf etmesine rağmen başarılı olamayan Şanlı, 2019 yılında Konak Kızılay Şube Başkanı oldu.

Gaziemir Kızılay Şube Başkanı olan Davut Dinçel de şube başkanlığından önce AKP Gaziemir ilçe yönetim kurulu üyesi görevi yürütürken, Menemen Kızılay Şube Başkanı Erkan Orun da görevinden önce AKP Menemen ilçe yöneticiliği yapmıştı.



