Göreve iade edilen müdür AKP’lilere teşekkür etti

Gaziantep’te Şahinbey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü görevinden alınarak işe iadesini talep eden ve ardından mahkeme kararıyla görevine geri dönen Hüseyin İnal, sosyal medya hesabından kendisine destek olan AKP’li isimlere teşekkür etti.

Gaziantep’te görev yaptığı öğretmenevi müdürlüğünden alınarak Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak atanan Hüseyin İnal, Görevden alınmasının ardından dava açarak, mahkeme kararıyla görevine iade edildi.

İnal göreve iadesinin ardından sosyal medyada paylaştığı mesajla AKP’li isimlere teşekkür etti. İnal’ın teşekkür ettiği isimler arasında AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel’in yanı sıra AKP Gaziantep İl Başkanlığı’ndan isimler, sendika ve dernek başkanları da yer aldı.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar Twitter hesabından, İnal'ın paylaşımını alıntılayarak, "Müdürüm hayırlı olsun, çorbada benim de tuzum olsun isterdim ama haber vermedin" diye yazdı. Ancak Şamil Tayyar, bu paylaşımdan kısa süre sonra aynı hesaptan İnal’ın tekrar görevden alındığını duyurdu.

Gaziantep Söz'de yer alan habere göre de, Hüseyin İnal, Facebook hesabından ikinci bir mesaj paylaşarak kendisine yönelik eleştirilerde bulunanlara “provokatör iş başında” dedi.