Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'na hapis cezası

İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanarak görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’ya 9 yıl 4 ay 15 gün ceza verildi.

Görevinden alınıp, yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’ya “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün ceza verildi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 140 gündür tutuklu bulunan Mızraklı'nın davası Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Mızraklı'nın katılmadığı duruşmada avukatları Zülal Erdoğan, Mehmet Emin Aktar, Cihan Aydın ve Muhsin Bilal hazır bulundu.



Duruşmada iddia makamı, Mızraklı’ya “örgüt üyeliği” iddiasıyla hapis cezası verilmesi yönündeki mütalaasını tekrarladı.



Avukatların yaptığı savunmalar ardından kararının açıklayan mahkeme heyeti, Mızraklı’ya “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.