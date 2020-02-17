Gökçek'ten 'FETÖ'ye imar kıyağı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek döneminde 'Kozmik Oda’nın savcısı' olarak nitelenen Mustafa Bilgin’in kurdukları konut kooperatifine normalinden üç kat fazla inşaat hakkı tanındığı ortaya çıktı.

“FETÖ"nün siyasi ayağına ilişkin tartışmalar sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li Melih Gökçek döneminde konuyla ilişkilendirilebilecek bir karar aldığı ortaya çıktı.

Belediye meclisinde alınan kararlarla bazıları hâlâ firari olan eski savcı Şadan Sakınan, eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgezmez ve “Kozmik Oda’nın savcısı” olarak nitelenen Mustafa Bilgin’in kurdukları konut kooperatifine normalinden üç kat fazla inşaat hakkı tanındığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Keçiören’de Saray bölgesindeki 1 milyon 885 bin 925 metrekarelik arsaya ilk olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) talip oldu. EGM arsayı, üzerine Uluslararası Polis Akademisi ve bağlı eğitim birimlerini yapmak için bedelsiz olarak Maliye Bakanlığı’ndan Temmuz 2008’de istedi. Bakanlık 29 Temmuz 2008'de yazdığı yazı ile bu isteme olumlu yaklaştı. Ancak ilerleyen süreçte arsa TOKİ’ye devredildi ve değeri anlaşılan taşınmaz için Gülen cemaati devreye girdi. Arsanın cemaatçilerin eline teslim edilmesi süreci iki yurttaşın TOKİ’ye yaptığı yazılı başvuruda şöyle dile getirildi:

“Bu arazilerin Eskişehir yolundaki TEMAKENT arazileri satış ilanının içinde bir satır yer verilerek satışa çıkarıldığı ve sadece bir taliplinin teklif verdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu arazilerin büyük bir kısmının metrekaresi 8 TL’den satıldığını öğrendik. Şurası mahalli emlak piyasasından da öğrenilebilir ki bu arazilerin metrekarasi 40-50 TL’den aşağı değildir.”

ARSA İŞLERİ CEMAATE VERİLDİ

Habere göre, arsanın alınmasında devreye giren cemaat, sonraki aşamaların da her bölümünde etkinliğini sürdürdü. Bu kapsamda imarı olmayan arsanın planını yapma işi, yine AKP’li Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce yine cemaate bağlı bir firmaya verildi. Plan işini alan Doğukan İmar ile Birlik Harita İmar’ın sahibi Rahmi Bıyık. Hâlâ firari olan Bıyık, "FETÖ"nün çatı örgütü olan TUSKON’a bağlı Anadolu İşadamları Derneği’nin (ANFED) de üyesi.

'FETÖ'CÜLERE KIYAK

İmar altlığı konut yapımına yasak olan ve “Rekreasyon alanı” olmasına karşın bu engel de AKP’nin büyük oranda üstün olduğu belediye meclisinde aşıldı. AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye yönetimi ve meclis üyeleri inşaat emsalini de komşu arsalara göre üç kat artırdı. Cemaatin alarak üzerine konut yapmak için kooperatif kurduğu arsanın emsali 1,5 olarak belirlenirken, bitişiğindeki normal yurttaşların arsasına emsal 0,5 olarak verildi. Yani 100 metrekare arsası olan normal bir yurttaş arsa üzerine 50 metrekarelik bir inşaat yapabilecekken," FETÖ"cülerin kooperatifi aynı büyüklükteki arsa üzerine 150 metrekare inşaat yapma hakkı elde etti.

Söz konusu arsa üzerine konut yapmak için iki de kooperatif kuruldu. Aygen Konut Yapı Kooperatifi’nin yöneticileri cemaatçi eski savcı Şadan Sakınan, eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgezmez ve savcı Mustafa Bilgili oldu. Sakınan ve Boşgezmez firari durumda iken, Bilgili bir davadan mahkumiyet aldı.

Bilgili aynı zamanda Kozmik Oda aramalarında da yer almıştı. Bu aramalarda devletin önemli gizli-istihbari bilgilerinin çalındığı ve yurtdışına çıkarıldığı iddia ediliyor.