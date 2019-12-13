'Gökçek'in mal varlığı araştırılsın' kararını veren hakim davadan alındı

Eski vekil ve Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, Melih Gökçek'in mal varlığının araştırılmasına karar veren hakimin davadan alındığını açıkladı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, eski vekil ve Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş hakkında açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Davanın son duruşmasında Melih Gökçek'in mal varlığının araştırılmasına karar veren hakimin davadan alındığı ortaya çıktı. Öte yandan Gökçek'in avukatı da Dağdaş'tan istenen 10 bin lira tazminat miktarının 50 bin liraya yükseltilmesini talep etti!

Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Gürcan Dağdaş şu açıklamada bulundu:

"VİCDANLI İNSANLARA DUYRUMDUR! Melih Gökçekin; bana açtığı hakaret davasında, mal varlığının araştırılması kararını veren hakim, bu gün davadan alındı.Dava Başka hakime verildi! Ayrıca avukatı benden istenen 10 bin lira tazminat miktarının 50 bin liraya yükseltilmesini talep etti!"



