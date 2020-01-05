Gökçek'in elinden Osmanlıspor da gitti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in kurucu başkanlığını yaptığı Osmanlıspor'un satıldığı iddia edildi.

TFF 1’inci Lig’in ilk yarısının sonunda 13 puanla 15’inci sırada yer alan Osmanlıspor Futbol Kulübü'nün el değiştirdiği ve kulübün yeni sahibinin Trabzonlu Şenol Ayvaz olduğu söyleniyor.

2010 yılında feshedilen Ankaraspor’un yerine 2014 yılında Osman Gökçek tarafından kurulan Osmanlıspor’un, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etmesinin ardından mali sorunlar yaşadığı belirtiliyordu.

Osmanlıspor’un hocası Osman Özköylü Mayıs ayında yaptığı açıklamada "Melih Gökçek başkan olduğu dönemde bazı destekler alabiliyorduk. İşimiz daha rahat olabiliyordu" demişti.