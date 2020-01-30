Gökçek'in çılgın projesi 'Kanal Ankara'nın inşaatı başladı!

Kanal İstanbul tartışmaları devam ederken Ankara'da benzer bir proje ismiyle çalışmalara ve yıkıma başlandı.

Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalar sürerken Ankara'da sessiz sedasız bir doğa katliamı sürüyor.

AKP'nin uzun yıllardır planladığı "Kanal Ankara" projesi, seçim öncesi atılan adımla beraber artık başlamış durumda.

GÖKÇEK GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Melih Gökçek'in 2014'teki seçim vaatleri arasında yer alan ve dönemin "çılgın proje"lerinden birisi olarak sunulan "Kanal Ankara"nın inşaatı Belediye yönetimindeki değişime rağmen başladı ve Ankara'nın en önemli ekolojik koridorlarından birisi olan İmrahor Vadisi'nin altını üstüne getirerek devam ediyor.

Gazetesolfasol'de yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Ankara'nın "çılgın proje"ler için parası yok" diyerek yapmayacaklarını belirttiği "Kanal Ankara" ara dönemdeki belediye başkanı Mustafa Tuna zamanında, seçimlerden 4 ay önce alelacele Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildi.

İMRAHOR ÇAYI BETON KANAL İÇİNE ALINIYOR

Beton kanal içine alınan İmrahor Çayı boyunca 9,2 km uzunluğunda alanda yer alacak "Kanal Ankara" Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına TOKİ tarafından yürütülüyor. "Kanal Ankara"nın, Gölbaşı'na yapılacak olan ve Cumhurbaşkanlığı bütçesinden finanse edilen Millet Bahçesi ile birleşeceği söyleniyor. 9,2 km uzunluğundaki projenin kapsadığı alan yaklaşık 3 milyon metrekare. 7 etaptan oluşacağı açıklanan projenin detayları ise belli değil.

İTİRAF GİBİ TESPİT

Projenin basınla paylaşılan az sayıdaki görsellerinden birisinin altında İmrahor'un "şehrin önemli ekolojik koridorlarından birisi olması sebebiyle çok değerli bir lokasyon olduğu" kabul ediliyor ve projenin ekolojik değeri destekleyeceği belirtiliyor. Bölgenin yegane su kaynağı olan İmrahor Çayı'nın beton kanal içine alınmasıyla bunun nasıl mümkün olacağı ise belirsiz.

DAVALAR SÜRÜYOR

İnşaatın başlamasıyla Aşağı İmrahor, Orta İmrahor, Yukarı İmrahor, Yeşilkent, Karataş, Boztepe ve Yakupabdal mahallerinde emlak spekülatörleri bir süredir ara verdikleri işlerinin başına döndü. Proje civarındaki daire fiyatları birkaç ay içinde iki katına çıktı. Projenin iptali talebiyle ilgili Meslek Odalarının açtığı davalar ise devam ediyor.