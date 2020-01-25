Gökçek’in bir imar planı daha iptal edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, AKP’li Melih Gökçek döneminde hazırlanan bir imar planını daha iptal etti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Melih Gökçek döneminde hazırlanan bir imar planın daha iptal edildiğini açıkladı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 14 Şubat 2017 tarihinde onaylanan Ankara Adliyesi’nin yıkılarak yerine Ulaşım Transfer Merkezi tasarlanmasına ilişkin imar planı değişikliklerinin Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtildi.

ŞPO’nun açıklamasında adliyenin günübirlik ziyaretçi sayısının yüksek olduğu belirtilerek, “Ankara Adliyesi’nin yerinin güçlü ulaşım ilişkileri, bağlantıları ile birlikte kurgulanması esastır. Yapılmak istenen ‘ulaşım transfer merkezi’ projesi de Başkentte kent bütününü etkileyen kullanım değişikliği ve ulaşım karalarının nasıl parçacıl kararlarla altüst edilebildiğinin ve bitmek bilmeyen rant üretim hırsının bir örneğidir” denildi.