Gökçek istifasından önce yakınlarına 60 büfe dağıtmış

Melih Gökçek’in, belediye başkanlığından istifa etmeden önce Metro ve Ankaray istasyonlarına 60 büfe kurulmasının talimatını verdiği, büfeleri aylık yalnızca 875 TL’ye, eski Refah Partisi milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın oğlu, aynı zamanda Beyaz TV çalışanı Serkan Korkutata ve kardeşi Fuat Korkutata ile diğer kardeş Sinem Şenbaş’a kiraladığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Erdoğan’ın istifasını istediği için ayrılmak zorunda kalan Melih Gökçek’in başkanlıktan istifa etmeden 3 ay önce, Metro ve Ankaray istasyonlarına 60 büfe kurulmasının talimatını verdiği ortaya çıktı. Gökçek’in, henüz kurulmayan 60 büfeden her birini, yalnızca aylık 875 TL’ye, eski Refah Partisi milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın oğlu, aynı zamanda Beyaz TV çalışanı Serkan Korkutata ve kardeşi Fuat Korkutata ile diğer kardeş Sinem Şenbaş’a kiraladığı belgelendi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, belediye meclisi toplantısında gündeme getirdiği, “Melih Gökçek’in Korkutata ailesine kiraladığı Metro ve Ankaray istasyonlarındaki 60 adet meşrubat ve gıda büfesinin” belgelerinde, belediyenin ANFA şirketi ile yaptırdığı kira sözleşmesinin, Gökçek istifa ettirilmeden kısa süre önce, 11 Temmuz 2017 tarihinde imzalandığı ortaya çıktı. ANFA ile 10 yıllığına imzalanan kira sözleşmesinde, her bir büfenin yıllık kira bedelinin ise 6 bin 417 TL ve yüzde 18 KDV değeri ile toplamda 7 bin 572 TL olduğu görüldü.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından müfettişlerin yaptığı incelemeler sonucunda, kurulması planlanan büfelerin ANFA’ya devredilmesinin ardından, daha önce belediyeden çok sayıda kaynak aktarıldığı ortaya çıkan eski Refah Partisi milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın çocuklarının şirketlerine kiralandığı belgelendi.

DÜŞÜK MİKTARLARLA KİRAYA VERİLDİ

Müfettişlerin incelemelerine göre, Gökçek’in istifasının konuşulmaya başlandığı günlerde Korkutata’nın, Beyaz TV’de çalışan oğulları Serkan ve Fuat Korkutata ile kızı Sinem Şenbaş’ın ortak olduğu, Zencefil İnşaat, SD Hazır Yemek, Poyraz İmar, Ayaz Taahhüt, Yeni Kartal Tanıtım Başkent Eğlence, Koru Grup ve Sönmez İnşaat Limited şirketlerine, 8 kalemde 60 ayrı büfenin kiralanmasının sözleşmesi, fiyatlarda düşük miktarda arttırmalar yapılarak imzalandı.

ANFA, belediyeden aylık 631 TL maliyetle kiraladığı büfelerin tanesini, Korkutata ailesinin şirketlerine aylık 875 TL’ye kiraya verdi. Buna göre, Ankara’da yoğunluğun en yüksek olduğu bölgeler olan Metro ve Ankaray istasyonlarında kurulması planlanan büfeler düşük miktarlarla Korkutata ailesine uzun süreliğine devredildi.

SOS VAKFI DA PAYINI ALMIŞ

Yavaş, belediye meclisinde yaptığı konuşmada, SOS Vakfı’na 13, Korkutata ailesine 110, Ankaraspor’a 9, Keçiörengücü’ne ise 28 otopark verildiğini belirtti. Gökçek ise sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak, Yavaş’ı "yalan söylemekle” itham etti. Gökçek, “SOS Vakfı’na ait 3, Korkutata ailesine ait 1, Keçiörengücü’ne ait 2, Ankaraspor’a ait olan otopark sayısı ise 2” dedi. Bunun üzerine Yavaş da “Şimdi ben bir özür dileyeceğim. Yalan değil, ama yanlış var onu düzelteyim” diyerek vakıf ve gruplara verilenlerin sadece otoparktan ibaret olmadığını söyledi:

“Söylediği kadar SOS Vakfı’nda otopark yok ama başka şey var. Belediyenin 13 parça malı SOS Vakfı’na verilmiş. 4 adet Hacı Bayram Veli Türbesi çevresinde büfe, 1 adet Çamlıdere’de iki katlı Ankara evi, 3 adet otopark işletmesi (Mavi Göl Otoparkı 1628 araç kapasiteli) 50. Yıl Otoparkı, (593 araç kapasiteli) Yenişehir Çok Katlı Otoparkı, (944 araç kapasiteli) 4 adet Kocatepe Çok Katlı Otopark üzerinde ticari ünite, 1 adet Dikmen Vadisi’nde ticari ünite SOS Vakfı’na verilmiş.”