Glovo, Türkiye’nin de içinde bulunduğu dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.

İspanya merkezli talep bazlı teslimat girişimi Glovo, Türkiye’den çekilme kararı aldı.

Glovo kurucu ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, Türkiye dahil 4 ülkeden çekilme kararlarına ilişkin, "Bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz kârlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak" dedi.

Uygulama önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko'da aktif kalmaya devam edecek, sonrasında kapanacak.