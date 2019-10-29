Gine Bissau ile vize muafiyeti anlaşması

Afrika kıtasının batısında bulunan Gine Bissau ile Türkiye arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlara vizeler karşılıklı olarak kaldırılıyor.

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau ile diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlara vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

Karar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile Dışişleri Bakanlığında düzenlediği ortak basın toplantısında duyuruldu.

Barbosa ile Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerini ve ikili ilişkileri ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, kendisinin ülkeye yapacağı ziyaret öncesinde bir heyetin Gine Bissau’ya gideceğini kaydetti.

Ortak eğitim programları düzenlenmesi, seyahatin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gibi konuları iki ülke gündemine alacaklarını belirten Çavuşoğlu, “Bugün imzaladığımız anlaşma ile de özellikle diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlara karşılıklı olarak vizeleri de kaldırıyoruz” dedi.