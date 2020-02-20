Gezi'nin palalısı Dubai'de eğlencede!

Gezi Direnişi sırasında elindeki palayla göstericilere saldıran, daha sonra ise kuzeni tarafından kendisini öldürmeye azmettirmekle suçlanan firari Sabri Çelebi, Dubai'de bir gece kulübünde eğlenirken görüntülendi.

Gezi direnişi sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran, daha sonrasında ise polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla ünlenen saldırgan Sabri Çelebi’nin Dubai’de bir gece kulübünde şarkıcı Ebru Polat’la görüntülerini yayınlaması gündem oldu.

Palalı saldırı davasında ceza almasına rağmen Fas’a kaçtığı belirtilen firari Sabri Çelebi’nin aynı zamanda kuzenine kurulan kanlı bir pusunun azmettiricisi olduğu iddialarından da aranıyordu.

Şişli, Yayla Mahallesi’nde 5 Temmuz 2019 tarihinde evine girmek üzere olan Ziver Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çelebi, kendisini kuzeni “Palalı Sabri” olarak bilinen Sabri Çelebi’nin vurdurduğunu iddia etmişti.

Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ziver Çelebi’nin, Sabri Çelebi ile birlikte bir eğlence mekanı işlettiği, daha sonra Ziver Çelebi’nin Sabri Çelebi’nin yanından ayrılarak Faruk İ. ile başka bir mekan işletmeye başladığı, bu nedenle de aralarında husumet çıktığı belirlenmişti. Ziver Çelebi’nin poliste verdiği ifadesinde “Bu husumet sonrasında ortağım Faruk İ. vuruldu. Ondan sonra Sabri Çelebi beni defalarca arayarak tehdit etti.” dediği öğrenilmişti.

Polis yaptığı çalışmalar sonucu yaralama olayına karışan Mehmet Kadri Y.(25), Ferhat D.(19), Mustafa B.(20) ve Mahsun T.'(20)’yi gözaltına almıştı.

Şişli Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanmıştı. Olayla ilgili halen yurt dışında olduğu tespit edilen Sabri Çelebi’yi arama çalışmaları halen devam ediyor.

Gezi Direnişi’nde Talimhane’de, eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Sabri Çelebi ile birlikte 4 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheliler Sabri Çelebi, Ahmet Girgin, Şeyhmus Kırmızı ve Murat Ertik’in kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 9 yıl 9 aydan, 27 yıla kadar hapsini istemişti.

Bu dava daha sonrasında bir AYM kararına da konu olmuştu. Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi direnişi sırasında Talimhane’de lokantası bulunan Sabri Çelebi’nin elindeki pala benzeri bir aletle eylemcilere saldırması sonucu yaralanan Gazeteci Ender Ergün’ün bireysel başvurusunu karara bağladı. Gazeteci Ergün, “Göstericilere karşı bazı sivil kişilerin saldırılarına mani olunmamasından ötürü açılan tam yargı davasının reddi nedenleriyle de insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği” iddiasında bulunmuştu.

Çelebi, Gezi Direnişi’nde eylemcilere saldırdıktan sonra kendisi için açılan davadan hemen önce Fas’a kaçmış, konuyla ilgili olarak da ‘kaçmadığını’ ve ‘ameliyat olan kayınpederini eşi ve çocuğuyla ziyaret etmeye gittiğini’ ifade etmişti.