Gezi'de gözünü yitiren Sarıkaya'nın hukuk mücadelesi sürüyor

Gezi’deki polis saldırısı sonucunda bir gözünü yitiren Erdal Sarıkaya'nın dosyasına bakan savcı, Sarıkaya'yı yaralayan polis memurunun tespiti için o tarihte kullandıkları cep telefonlarının tespit edilerek kayıtlarının istenmesine ilişkin talepte bulundu.

2013 yılında Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya, adalet önünde mücadelesine devam ediyor. Daha önce dokuz ayrı soruşturma savcısı gören ve dosyası 2 kez de faili meçhule gönderilen Sarıkaya'nın dosyasına bakan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mustafa Demirel, Sarıkaya'yı yaralayan polis memurunun tespiti için yazı gönderdi.

Savcı, Sarıkaya'nın yaralandığı yer olan Cumhuriyet caddesi ile Taksim Meydanı Heykeli kavşağında, 11/06/2013 tarihinde, saat 01.00 sularında kullanılan cep telefonlarının tespit edilerek, telefon HTS kayıtlarının temin edilmesini talep etti.

Savcı Mustafa Demirel imzalı söz konusu yazıda şunlara yer verildi:

"Müşteki Erdal Sarıkaya'nın şikayet ettiği olayla ilgili olarak, olay yeri ve saati ile sınırlı olmak kaydı ile müşteki in yaralandığı yer olan Cumhuriyet caddesi ile Taksim Meydanı Heykeli kavşağında, 12/06/2013 saat 01.00 sularında gözüne gelen biber gazı kapsülüyle yaralanmasına sebep olan polis memurunun tespit edilerek, o tarihte kullandıkları cep telefonlarının tespit edilmesi ve telefon HTS kayıtlarının istenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığımızdan talepte bulunulması rica olunur."

soL'a konuşan Sarıkaya, olayın aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapacağını vurgulamış ve vazgeçmeyeceğini söylemişti. Sarıkaya, "Dosyanın aydınlatılması, emniyet içindeki delil karatanların, suçluların ortaya çıkmasına izin vermeyenlerin ortaya çıkartılması, üstelik bu işleri yapanların da dosyaya dahil edilmesi lazım artık. Bu dosyanın gelişi güzel kapatılacak bir dosya olmadığını ve benim de asla vazgeçmeyeceğimi birilerinin anlaması gerek" diye konuşmuştu.