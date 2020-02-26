Gezi Parkı eyleminde polisin çenesini kırdığı avukat hukuk mücadelesini kazandı

Haziran Direnişi'nde polis saldırısına uğrayan ve çenesinde kırıklar oluşan Avukat Eda Ayşegül Kılıç, hukuk mücadelesini kazandı.

Avukat Eda Ayşegül Kılıç, 2013’te Gezi Direnişi sırasında Ankara’da katıldığı bir eylemde, 5 polis tarafından alt geçitte cop ve tekmelerle dövüldü, yüzüne gaz sıkıldı. Vücudunda ve çenesinde kırıklar oluşan Kılıç’ın tedavisi aylarca sürdü.

Kılıç, polisler hakkında şikayetçi oldu ancak savcılık “Delil yok'' diyerek takipsizlik kararı verdi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Kılıç da bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM, davacı Kılıç'ı, “Eziyet yasağı ve toplantı gösteri yürüyüş hakkı'' kapsamında haklı buldu, 37 bin 500 lira tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesi avukatı döven polislerin kimliklerinin tespiti için de yeniden soruşturma yapılmasını benimsedi.

Ankara Barosu Kılıç'ın şikayeti üzerine yapılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından Ankara Adliyesi önünde protesto eylemi de düzenlemişti.