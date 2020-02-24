Gezi Davası'nın gerekçeli kararı açıklandı

Gezi Parkı Davası'nın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Osman Kavala'nın Gezi olaylarının finansörü olduğuna yönelik bir delil bulunamadığı belirtildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 ismin "hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli kararda Osman Kavala'nın Gezi olaylarının finansörü olduğuna yönelik bir delil bulunamadığı belirtildi.

T24'te yer alan habere göre, kararda, "Yargıtay içtihatları ve 'zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir' ilkesi de göz önüne alındığında iddianameye konu tapelerin yasak delil mahiyetinde bulundukları kabul edilmiştir" denildi.