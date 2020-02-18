'Gezi Davası' görülüyor: Silivri'de Gezi kuyruğu

'Gezi Davası'nda bugün karar günü. Duruşma öncesi davayı takip etmek için çok sayıda vatandaş mahkeme salonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

AKP'nin Haziran Direnişi'ni hedef alan ve 16 kişinin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılandığı "Gezi Davası"nın 6. duruşması bugün Silivri Cezaevi Yerleşkesi’nde görülüyor.

Duruşma öncesi çok sayıda kurum davaya katılım çağrısı yaparken, vatandaşlar mahkeme salonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.





Mahkeme heyeti, sanıklar, sanık müdafileri ve izleyiciler yerini aldı.

#GeziDavası Gezi Davası başlıyor, Mahkeme heyeti, sanıklar, sanık müdafileri ve izleyiciler yerini aldı. — TKPli Hukukçular (@TKPliHukukcular) February 18, 2020

Duruşmada mütalaasını tekrarlayan savcı şunları söyledi:

"Sanık müdafilerinin taleplerinin reddine, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Emekçi'nin dosyadan tefrik edilerek, yakalanmalarının beklenilmesine, tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoglu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın hâlen firari olan sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek TCK'nın 312. maddesine göre cezalandırılmasını, Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına sanıkların belirli hakların kullanmaktan yoksun birakılmalarına, sanıkların gözaltına ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin hapis cezasına mahkumiyeti halinde mahsubuna Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Serafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Emekçi'nin TCK'nın 312. maddesinde düzenlenen suçundan yardım eden olarak sorumlu tutularak cezalandırılmasına karar verilmesi talep ederiz."

Mahkeme başkanının "Osman Kavala ne diyorsunuz mütalaa hakkında?" sorusuna avukat Turgut Kazan, "Biz size taleplerimizi içeren dilekçe verdik, bizi dinlemeden nasıl savcıya mütalasını ve sanığa savunmasını sorarsınız savcı benim dilekçemi nasıl dosyayı uzatmak olarak yorumlar, ben dilekçemi dün öğleden sonra verdim, savcı okumadı ki. Belli ki savcılık makamı hukuki anlamda savcılık makamı değil" dedi.

Diğer avukatlar taleplerini dile getirmek için söz almaya çalışsa da mahkeme başkanı "Söz veremiyorum, Kavala savunmasını yapsın" dedi. Sanık müdafilerinden gelen tepkiler üzerine mahkeme başkanı sanık müdafilerinin taleplerini almaya başladı.

Mehmet Ali Alabora müdafi Kaan Karcılıoğlu "Müvekkilim atmış olduğu tweetleri hakkında takipsizlik vardır. Dosyadaki telefon dinleme kayıtlarının tarafımıza verilmesini istiyoruz. Bunların üzerinde oynanmış mı bakmak istiyoruz" dedi. Can Atalay, Mücella Yapıcı ve Tayfun Kahraman avukatı Evren İşler "Biz yargılamayı uzatmak istemiyoruz. Dinletmek istediğimiz tanıklar şu an salonda. Dinlenilmesini istiyoruz" dedi.

Çiğdem Mater Utku avukatı Hürrem Sönmez de "Müvekkilime yöneltilen suçlamayla ilgili tanığımız burada, salonun dışarısındadır. Dinlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

İnanç Emekçi'nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan ise "Toplanmasını istediğim delillerle ilgili bir karar verilmedi. Tanığımız hazırdır. Dinlenilmesi gerekli bir tanıktır. Dinlenilmesini talep ederiz" dedi.

Avukat Tuğçe Duygu Köksal: "Ben daha duruşmalar başlamadan taleplerimi dile getirdim. Reddedildiğini tahmin ediyorum, çünkü anlayamıyorum. Kimin talebinin neden reddedildiği belli delil. Delillerimizin toplanmasını talep ediyoruz."

Avukat Bahri Belen: "Davanın tahkikat aşaması tamamlanmamıştır. Usulsuzce tanık dinlediniz. Bizim de tanığımız dinlenmedi. Yazılı belgeler tartışılmadı. Deliller önümüze getirilmedi."

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Bir önceki duruşmada savcı, Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu ile mimar Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis, 6 sanığa ise 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.

KIRKLARELİ GEZİ DAVASINDA 230 SANIĞA BERAAT

Kırklareli’nde bozma kararının ardından yeniden görülen Gezi Parkı davasında 230 sanık hakkında beraat kararı çıktı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce yerel mahkemenin 2014 yılında 230 sanık hakkında verdiği kararın bozulması sonrası yeniden görülmeye başlanan davanın 6. duruşması, Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü. Dosyadaki eksik ifadelerin tamamlandığı duruşmada, tüm sanıklar yönünden beraat kararı verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce, yerel mahkemenin 2014 yılında 230 sanık hakkında verdiği kararın usule aykırı bulunması nedeniyle bozulmasına hükmetmişti. Sanıklar, Yargıtay’ın bozma kararının ardından haklarında yeniden iddianame düzenlenerek 18 Nisan 2018 tarihinde yargılanmaya başlamıştı.