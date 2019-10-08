Gezi davası başladı

Haziran Direnişi'nin yargılanmak istendiği 'Gezi Davası' duruşması bugün Silivri’de görülmeye başlandı.

Haziran Direnişi'nin yargılanmak istendiği "Gezi Davası" duruşması, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki mahkeme salonunda görülmeye başlandı.

Tutuklu sanıklardan Osman Kavala savunmasına başladı. Kavala, "Ben TEMA vakfının kurucularındanım. Gezi parkının çevre icin önemlidir. Soros'u tahminen 2008den beri tanırım, açık Toplum Vakfı'nın kurulmasına yardım etti. Soros, yönetim kurulu olarak 5-6 kez vakfın ofisinde veya otelde toplandığımızda geldi. Anadolu Kültür Vakfı'nı kurdum. Açık Toplumdan Vakfı'na çeşitli projeler kapsaminda para aktarımı yapıldı. Bunların hepsini dosyaya sunduk, hepsi şeffafdır zaten. Gezi Parkı ile ilgili bir film yapılması planlanıyordu ama yapılmadı. Zaten Anadolu Kültür'ün kuruluş amacı ile de uygundur bu. Ancak bu film hiç yapılmadı. Olsaydı sanat filmi olacaktı" diye konuştu.