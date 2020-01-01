Gericiler yılbaşında yine ortaya çıktı, İstiklal'e girişlerine izin verilmedi

Kendilerini 'Tebliğci' olarak tanıtan bir grup gerici, yılbaşı öncesinde Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı. Yılbaşı kutlamalarına karşı bildiri dağıtan grubun İstiklal Caddesi'ne girişine izin verilmedi.

"Tebliğci" olarak bilinen bir grup gerici, yılbaşı öncesinde Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı.

Grubun dağıttığı bildirilere çok sayıda kişi tepki gösterdi.

İstiklal Caddesi girişindeki polis noktasına kadar ilerleyen gerici grup, "izinleri olmadığı" gerekçesiyle caddeye girmedi.

Grubun sözcüsü Enes Akalın, "Burada olmamızın sebebi burada yapılan bu işler haramdır. Her haram da yanında bir zarar getirir. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Buraya geliyoruz, kimseden de bir şey talep etmiyoruz. Tepki gösterenler biraz içkiyi fazla kaçıranlar. Genelde hoş tepkilerle karşılaşıyoruz" dedi.