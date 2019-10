Gerici dernek çocuklara harekat için hatim indirtti

Kendilerine ait medreselerde hafızlık eğitimi verdiklerini söyleyen gerici Vuslat Derneği, Suriye'ye yönelik harekat nedeniyle çocuklara hatim indirtti.

Küçük yaştaki çocuklara "hafızlık" adı altında "eğitim" verdiğini iddia eden gerici ve yandaş Vuslat Derneği, Suriye'ye yönelik harekat nedeniyle çocuklara hatim indirtti.

Kendilerine ait medreselerde hafızlık eğitimi verdiklerini söyleyen dernek öğretmenleri, çocuklara harekatın başarılı olabilmesi için dua ettirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, harekat ile birlikte destekledikleri bütün medreselerde "manevi seferberlik" ilan edildiği belirtilirken, Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş şunları söyledi:

"Her fırsatta aziz milletimizin değerlerine, hudutlarına, ilkelerine saldırmayı vazife edinenlere karşı verilecek en güzel cevap güney sınırımızda yürütülen bu barış harekatının zafer ile neticelenmesi olacaktır. Bu bağlamda her zaman olduğu gibi her şeyimizle, 'ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin' diye mücadele eden Mehmetçik'imiz, devletimiz ve aziz milletimizin yanındayız. Hafızlarımızın günlük duaları, fetih sureleri, hatimleri devam edecek. Operasyon hayırla tamamlanacaktır inşallah."

MEDRESE VE KÜLLİYE İNŞAATI DA YAPIYORLAR

Derneğin pek çok şehirde bulunan şubelerinde, "ücretsiz İslami eğitim" verildiğinin propagandası yapılırken, binlerce çocuğa ulaştığı belirtilen "hafızlık yetiştiriyorum" programına katılabilmek için ödeme taksitlendirmelerine kadar detaylı bilgi veriliyor. İnternet sitesindeki "değerlerimiz" isimli bölümde de şunlara yer veriliyor: "Öncelikle varlığın sahibi olan Allah (C.C)’ın sınırlarına riayet değerlerimizin baş tacıdır. Verilen emanete sonsuz sadakat, ahde vefa, tüm çalışmalarımızda şeffaflık, hizmetlerimizde insan onuruna hürmet, redd-i asabiyet, redd-i siyaset, davet ve ülfet temel değerlerimizi oluşturmaktadır."

Ayrıca derneğin sitesindeki "İlmi Yardımlar Projeleri" başlığı altında, medrese inşaatları, "Dev Külliye Projesi" gibi projeler yer alırken, tüm bunlar için de bağış isteniyor.