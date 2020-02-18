Gerici basın İlyas Salman’a karşı seferber oldu, hedef gösterdi!

Samsun'da AKP destekçisi gerici basın, sanatçı İlyas Salman'ı hedef gösterdi, Salman'ın katılacağı etkinliğin tepkiler nedeniyle iptal edildiğini öne sürdü.

Karadeniz Kitap Fuarı’na katılmak üzere Samsun’a gelen ve Atakum Belediyesi tarafından bir etkinliğe davet edilen halk sanatçısı İlyas Salman’a karşı Samsun’un gerici yerel basını harekete geçti. AKP ve gericilik karşıtı sözlerine atıfta bulunarak Salman’a saldıran yerel basın, “tepkiler üzerine” Atakum Belediyesi’nin daveti iptal ettiğini duyurdu. Salman’ın yarından itibaren kitaplarını imzalamak üzere Fuar’da olacağı biliniyor.

Konuyu haberleştiren Samsun Haberim sitesi, Salman’ın Müslüman olmadığını ve komünist olduğunu söylemesini “Türk milletine hakaret ve İslam diniyle ilgili çarpıcı açıklamalar” olarak yansıttı. “Vatandaşların tepkileri” üzerine Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin programın iptal edilmesi talimatını verdiğini öne süren haber sitesi, Başkan’ın “dini ve manevi değerlere uç bir noktada ters düşen bir ismi ilçeye davet eden Kültür Müdürü Volkan Alptekin ile ilgili tasarrufunun ne olacağı ise merak konusu” şeklinde bir haber yayımladı.

soL olarak ulaştığımız Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Salman’ın aslında Fuar için Samsun’a geldiğini, Atakum Belediyesi’ne bağlı bir mekanın davetlisi olarak katılacağı etkinlikle ilgili ise salon çakışmasından kaynaklanan bir organizasyon sorunu olduğunu bildirdi. Deveci, Salman ile bir okur sohbeti ayarlanmaya çalışıldığı bilgisini verdi. Salman’ın 18 Şubat 2020 saat 19:00’da Belediye’ye ait Yalı Kafe’de bulunan 100. Yıl Salonu’nda Okur Yazar Buluşması etkinliğine katılması bekleniyordu.

FUAR’A İLGİSİZLİĞİN NEDENİ İLYAS SALMAN’MIŞ!

Gerçek Taraf isimli haber sitesi, provokasyonu bir üst düzeye taşıyarak “Türk halkına ağıza alınmayacak hakaretler ettiğini” ileri sürdüğü Salman’ın henüz Fuar imza günleri başlamadığın halde “Tüyap kitap fuarında gerçekleşmesi planlanan program nedeniyle, Samsunlu vatandaşlar fuara katılmayarak tepki gösterdi. İlyas Salman tepkileri nedeniyle Samsun Tüyap kitap fuarına beklenen katılım her zamankinden daha az gerçekleşti” şeklinde gerçek dışı bir haber yaptı. Oysa aynı haberin ekindeki videoda Fuar’da görüşülen kişilerden hiçbiri İlyas Salman’a dönük bir tepki dile getirilmiyor.

Samsun’da gerici yerel basının halk sanatçısını, izleyici ve okurları ile onu davet eden belediye görevlilerini rahatlıkla hedef gösterebilmesi dikkat çekiyor . Öte yandan dini yayınevlerinin ağırlık koyduğu Karadeniz Kitap Fuarı’na ilk günlerdeki halkın ilgisizliğinin henüz imza günleri başlamamış Salman’a yüklemesi hayretle karşılanıyor.

Samsun’da her yıl Şubat ayında gerçekleşen TÜYAP Karadeniz Kitap Fuarı’nın bölgede büyük ilgi gördüğü biliniyor. Öte yandan klasik edebiyatı çeviren stantlar ve güncel siyasete ilişkin söyleşilerle bir zenginliği yansıtan Fuar’ın spor kulüplerinin eşantiyon satışları, dini yayınevlerinin reklamları ve ‘çürüme edebiyatı’ etkinlikleriyle bir AVM’ye dönüşme eğiliminde olduğu gözleniyordu. Emekçilerin yaşam koşullarının zorlaşmasının da etkisiyle kent merkezinin epey uzağın bulunan fuara ilginin azaldığı tahmin edilirken okulların düzenlediği gezilerle bu boşluk giderilmeye çalışılıyor.