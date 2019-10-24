Gençlik İstanbul’da memleket sohbetlerinde buluşuyor

Türkiye Komünist Gençliği, İstanbul’un birçok noktasında gençleri memleket sohbetlerinde bir araya gelmeye çağırdı. 'Emperyalizm, savaş ve Türkiye' başlığının tartışılacağı etkinliklerde, emperyalizmin Ortadoğu’ya müdahalesi ve emperyalizmden kurtuluşun yolları konuşulacak.

Türkiye Komünist Gençliği, İstanbul’da gençleri memleket sohbetlerinde bir araya gelmeye çağırdı. İstanbul’un birçok noktasında gerçekleşecek etkinliklerin konusu ise emperyalizm ve savaş.

Türkiye’nin Suriye’ye askeri harekatı, emperyalizmin Ortadoğu’daki savaş politikaları ve emperyalizminden kurtuluşun yollarının tartışılacağı etkinliklerde, birçok üniversiteli ve genç işçi bir araya gelecek.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan etkinliklerin, her ay yapılacağı da dile getiriliyor.

BİRÇOK ÜNİVERSİTEYİ BİR ARAYA GELECEK

İstanbul’da gerçekleşecek memleket sohbetlerinin yer ve tarih bilgileri şu şekilde:

MARMARA-MEDİPOL-BİLGİ-TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTELERİ

2 Kasım Pazar saat 17:00’de Kadıköy NHKM

AVRUPA YAKASI ÖZEL ÜNİVERSİTELERİ VE İÜ-CERRAHPAŞA

25 Ekim Cuma saat 18:00 TKP Avcılar İlçe

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

26 Ekim Cumartesi saat 14:00 Yayla Semt Evi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

1.Oturum: 26 Ekim Cumartesi saat 13:00 Koca Mustafa Paşa Semt Evi

2.Oturum: 26 Ekim Cumartesi saat 15:00 Koca Mustafa Paşa Semt Evi

GALATASARAY-BOĞAZİÇİ-İTÜ-MSGSÜ ÜNİVERSİTELERİ

26 Ekim Cumartesi saat 17:00 Kadıköy NHKM