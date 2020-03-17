'Genç Erhan Afyoncu'lardan Mustafa Kemal isyanı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121. yıldönümü töreninde Atatürk'ün öğrenci numarası okunduğunda okul gelenekleri uyarınca ayağa kalkılırken bazı kişilerin oturmaya devam ettiği görüldü. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu olayla ilgili açıklamasında yoklamanın öğretmenleri içermediğini ve 2008’den beri böyle uygulandığını savundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121. yıldönümü töreninde tepki çeken bir olay yaşandı.

Odatv'nin haberine göre her yıl yapılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tepe isimlerinin katıldığı törende, geleneksel yoklama yapılıyor. Atatürk’ün Harbiye’deki öğrenci numarası olan 1283 okunduğunda hem saygı hem de okulun gelenekleri nedeniyle törene katılanlar ayağa kalkarak “içimizde” diyordu. Ancak bu yıl yapılan törende ayağa kalkmayanlar oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Youtube kanalında yayımlanan videoda, ayağa kalkmayan Harbiye öğrencileri net olarak görülüyor. Herkesin merak ettiği konu ise, ayağa kalkmayanların kimler olduğu ve hangi gerekçeyle ayağa kalkmadıkları oldu.

İşte o anlar:







AFYONCU'DAN AÇIKLAMA: YOKLAMA ÖĞRETMENLERİ İÇERMİYOR

Konuyla ilgili Odatv’ye konuşan, Balyoz kumpasından yıllarını hapishanede geçiren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, kendilerinin döneminde yapılan törenlerde herkesin ayağa kalktığını, yaşananların saygısızlık olduğunu söyledi. Yavuz “Harbiyelilik bir ruhtur. O çatı altında bulunan herkesi kapsar. Törende bulunan herkesin ayağa kalkması gerekir. O ruhtan yoksun olanlar, o çatının altında olmasınlar” dedi. Konuyla ilgili Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun kendisini aradığını kaydeden Yavuz, Afyoncu'nun sözlerini şöyle aktardı:

"MSÜ Rektörü Sn. Erhan Afyoncu hassasiyet gösterip aradı. Yoklamanın öğretmenleri içermediğini, 2008’den beri böyle uygulandığını, bilinçli bir tercih olmadığını ifade etti. Daha eskiyi de araştıracak. İçtenliğine teşekkür ederim. Gayretin bilinçli olmamasına sevindim."

Ancak 2008 yılına ait tören görüntülerinde herkesin ayağa kalktığı görülüyor.

İşte 2008 yılındaki tören anları:

