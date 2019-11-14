Gelir eşitsizliği raporu açıklandı: 16 milyon kişi yoksul, 18 milyon kişi sınırda

Türkiye'de ekonomik krizin yükü bir kez daha emekçilerin omzuna yüklenirken, yoksul sayısı hızla artmaya devam ediyor.

DİSK Genel-İş Sendikası, gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu gözler önüne sermek amacıyla hazırladığını duyurduğu “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk” raporunun ikincisini yayımladı.

Araştırmaya göre Türkiye'de en zengin ile en yoksul arasındaki gelir eşitsizliği 8,7 katı buldu.

Yine araştırmaya göre Türkiye'de 16 milyon kişi yoksul, 18 milyon kişi ise yoksulluk sınırında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Türkiye'de çalışan yoksulluğunun son bir yılda yüzde 11 arttığının belirtildiği raporda, krizin bir milyondan fazla yeni işsiz yarattığına dikkat çekildi.

Krizle birlikte iş arama sürelerinin uzadığına da vurgu yapılan raporda, bir yıldan uzun süredir iş arayanların sayısının yüzde 31 oranında arttığı belirtildi.

Yine rapora göre, işsizlik sigortası başvuruları da yüzde 48,8 oranında artış gösterdi.

TÜRKİYE GELİR EŞİTSİZİLİĞİNDE İLK SIRALARDA

"Türkiye, gelir dağılımı eşitliğinde en adaletsiz olanlardan biridir" denilen raporda, "Hatta gelir dağılımı eşitliğinde Türkiye, OECD ülkeleri içinde son sıralardadır" ifadesine yer verildi.