Gebze Teknik Üniversitesi'nden yemekhane zammı

Gebze Teknik Üniversitesi’nde yemekhane ücretlerine zam yapıldı. Buna göre, okulun lisans öğrencisinin öğle yemeği ücreti 3 TL’den 3,75 TL’ye, yüksek lisans öğrencisi öğle yemeği ücreti ise 4 TL’den 5,50 TL’ye yükseltildi.

Üniversiteler, öğrencilerin direnişlerine rağmen yemekhanelere zam yapmaya çalışıyor.

Bugün de Gebze Teknik Üniversitesi’nde yemekhane ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.

Spor ve Kültür Dairesi Başkanlığı’nın aldığı karara göre, yeni yılın başlangıcından itibaren okulun lisans öğrencisinin öğle yemeği ücreti 3 TL’den 3,75 TL’ye, yüksek lisans öğrencisi öğle yemeği ücreti ise 4 TL’den 5,50 TL’ye yükseltildi.

Zaten okulda kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti sunulmamasından, kantindeki yiyecekler ve kırtasiye ürünlerinin pahalılığından şikayetçi olan öğrenciler, sosyal medyada zam kararına tepki gösterdi.

Okulda geçen yıl da okuldaki akşam yemeği kaldırılmış ve fiyat iki katına çıkartılmaya çalışılmıştı. Öğrencilerin tepkisi karşısında seçeneksiz kalan okul yönetimi, "sözde" çözümü zam oranını azaltmakta bulmuştu.

'OMUZ OMUZA OLUNCA AŞAMAYACAĞIMIZ SORUN YOK'

Dün de İstanbul Üniversitesi yönetimi, daha önce aldığı zamlı yemekhane tarifesi kararını, öğrencilerin örgütlü mücadelesi sonucu iptal etmek zorunda kalmıştı.

Öğrenciler örgütlü mücadelelerini şu sözlerle anlatmıştı:

"Üniversitemizde uzunca bir dönemdir öğrencileri ilgilendiren konulardan hiçbiri bize sorulmadı. Biz öğrencilerin bu süreçte çıkarmaları gereken en büyük ders, sadece öğrencilikte değil hayatımızın her aşamasında birlikte, omuz omuza zorluklara karşı koyduğumuzda aşamayacağımız sorunumuzun olmadığını görmemizdi. Bizler bir arada olduğumuzda her haksızlığa karşı nasıl dik durulur, onu gördük ve kazandık."