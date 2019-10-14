Gaziantep'te sayacılar zam talebiyle iş bıraktı

Gaziantep'te sayacı esnafı zam talebiyle iş bıraktı. Uzun süredir zam alamadıklarını söyleyen sayacılar, 'Artık bıçak kemiğe dayandı, zam almadan iş başı yapmayacağız' dedi.

Gaziantep’te GATEM Ayakkabıcılar Sitesi, Başpınar OSB ve Nizip Caddesi’nde faaliyet gösteren ve ayakkabı firmalarından zam talep eden sayacılar iş bırakma eylemi yaptı. İş bırakmanın binlerce kişiyi kapsadığını söyleyen sayacıların eyleminin ardından kundura kesicileri ve montajcıları da çalışmadı.

İŞ BIRAKMA BİNLERCE KİŞİYİ KAPSIYOR

Gaziantep Hakimiyet'te yer alan habere göre, sayacı esnafı, sitede bulunan 400 atölyenin tamamına yakınının iş bıraktığını, atölyelerde çalışan işçilerle birlikte sitede binden fazla çalışanın grevde olduğunu söylediler. Sayacı esnafı, kendilerinin ardından kundura kesicileri, montacılar gibi sektördeki diğer kesimlerin de iş yapamadığını, iş bırakmanın binlerce kişiyi kapsadığını anlattı.

Yıllardır çok düşük ücretlerle ve çok kötü koşullarda çalıştıklarını belirten esnaf, diğer illerden gelen iş bırakma haberleri sonucunda Antep’teki sayacıların da hareketlendiğini ve sayacıların tepkileri ve talepleri sonucunda iş bırakma kararının alındığına dikkat çektiler. Yüzde 50 zam talep ettiklerini ve zam almadan iş başı yapmayacaklarını belirten sayacı esnafı, “Artık bıçak kemiğe dayandı” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

'BİRLİK OLMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK'

Hiçbir sosyal güvenceleri olmadan çalıştıklarını ve sigorta hakkı da talep ettiklerini söyleyen sayacı Süleyman Ceylan, “Şimdilik dernek olarak bir hafta iş bırakma kararı aldık. Ama zam talebimiz karşılanmazsa bu eylem süresiz olacak” dedi. Son yıllarda ayakkabı sektöründe ağırlığı giderek artan Suriyeli işçilerin de kendileriyle birlikte iş bıraktığını belirten Ceylan, “Onlar bizden daha mağdur, daha kötü koşullarda çalışıyor. O yüzden Suriyeliler de destek veriyor. Birlik olmaktan başka şansımız yok” diye konuştu.