Gaziantep'te 6 aylık karantina

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ölen bir inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Gaziantep'te İslahiye merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi’nde bir ineğin ölmesi üzerine veteriner hekim tarafından inceleme yapıldı.

İncelemenin ardından durumun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvandan numune alırken, Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde numunede yapılan inceleme sonucunda ineğin kuduz olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Hayvan Zabıtası Komisyon kararıyla mahallede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.