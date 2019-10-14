Gaziantep’in sınır ilçesinde eğitime ara verildi

Gaziantep’in sınır ilçesi Karkamış ilçesinde okullar iki gün tatil edildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 3 gün ara verilmesinin ardından bir tatil haberi de Gaziantep’ten geldi.

Karkamış Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçemizdeki 1 anaokulu, 4 ilkokul, 4 ortaokul, 1 imam hatip ortaokulu, 1 lise, 8 birleştirilmiş sınıf olmak üzere toplam 2 bin 101 öğrencinin eğitim gördüğü 19 okulda bugünden itibaren 2 gün süreyle tedbiren eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür.” denildi.