Gaziantep'de HDP il başkanı dahil 52 kişi gözaltına alındı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

HDP Antep il ve Şahinbey, Şehitkamil ilçe örgütlerine polis baskın düzenledi. İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç, Şahinbey İlçe Eşbaşkanı Mehmet Özkan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Antep’in merkez, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki Vatan, Beybahçe, Karşıyaka ve Hacıbaba mahallelerinde ev baskınları düzenlendi.