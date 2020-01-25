Gaziantep Valiliği: Sosyal medyadan 'gerçek dışı' paylaşım yapan 2 kişi gözaltında

Gaziantep Valiliği, Elazığ'daki deprem sonrası sosyal medyadan 'korku ve panik oluşturacak şekilde gerçek dışı paylaşımlarda' bulunduğu iddia edilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gaziantep'te Elazığ depremiyle ilgili sosyal medyada "panik ve korku oluşturacak gerçek dışı" paylaşım yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ ve çevre illerimizde hissedilen deprem sonrası sosyal medya hesapları üzerinden korku ve panik oluşturacak şekilde gerçek dışı paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış olup soruşturmaya devam edilmektedir” denildi.

