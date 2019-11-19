Gazetecilerin bir hakkı daha ellerinden alındı

Gazetecilerin zamanında ödenmeyen fazla mesai ücretleriyle ilgili "faiz" hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Bakırköy 13. İş Mahkemesi, gazetecilerin fazla mesai ücretlerinin işveren tarafından zamanında ödenmemesi durumunda, ödenmediği her gün için yüzde 5 fazlası olarak belirlenen gecikme zammına yaptığı itiraz Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi ve bu madde Anayasa'ya aykırı olarak tespit edilip iptal edildi.

Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'un 14. maddesinin ikinci fırkası ile aynı kanunun Ek 1. maddesinin sekizinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için AYM'ye başvuruda bulunuldu.

Bakırköy 13. İş Mahkemesi tarafından yapılan başvuruda, "Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde 5 fazlasıyla ödemeye mecburdur" ve "Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için yüzde 5 fazlasıyla ödenir" maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu savunuldu.

İtirazı inceleyen Anayasa Mahkemesi, gazetecilere zamanında ödenmeyen normal mesai ücretinin iptaline ilişkin başvuruyu "yetkisizlik" gerekçesiyle reddederken, fazla mesai ücretine uygulanan günlük yüzde 5 faizi esastan inceledi. Yaptığı inceleme sonucunda AYM, 4 üyenin karşı oyuna karşılık oy çokluğuyla uygulanan gecikme faizinin iptaline karar verdi.