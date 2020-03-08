Gazeteciler yeniden sorgulanıyor

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verildi. Yeni Yaşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik de yeniden gözaltına alındı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında serbest bırakıldığı dosyadan tutuklama kararı verildi.

Karar, savcılığın itirazı üzerine İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alındı.

Yeniçağ gazetesi'nde yer alan habere göre, Ağırel'in Vatan Emniyet'te işlemleri yapılıyor.

Hakkımda yakalama kararı çıkarılmış Yolda olduğumdan evde bulamamışlar eski kayınvalidemin evi basılmış,eski kayınbiraderimin ifadesi alınmış. Telefon ile çağırıldığımda gideceğim bilinmesine rağmen gecenin köründe evimin basılmasını takdirlerinize sunuyorum. pic.twitter.com/AoPaLbjlfw — Murat AĞIREL (@muratagirel) March 8, 2020

Yeni Yaşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de yeniden gözaltına alındı. Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ise sosyal medya hesabından, "Emniyet beni evde bulamayınca aradı. Savcı serbest bırakılmamıza itiraz etmiş. Avukatımla birlikte Vatan Emniyet’e gidiyoruz" diye yazdı.

Emniyet beni evde bulamayınca aradı. Savcı serbest bırakılmamıza itiraz etmiş. Avukatımla birlikte Vatan Emniyet’e gidiyoruz. Musa Anter’den aldığımız meşaleyi asla bırakmayız. Gerçekler karanlıkta kalmayacak ilkemizden sapmayacağız. #GazetecilikSucDegildir — Ferhat Çelik (@feradcelikk) March 8, 2020

Ağırel, Çelik ve Keser, 6 Mart'ta tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.