Gazeteciler yeniden sorgulanıyor

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verildi. Yeni Yaşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik de yeniden gözaltına alındı.
Pazar, 08 Mart 2020 09:16

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında serbest bırakıldığı dosyadan tutuklama kararı verildi.

Karar, savcılığın itirazı üzerine İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alındı.

Yeniçağ gazetesi'nde yer alan habere göre, Ağırel'in Vatan Emniyet'te işlemleri yapılıyor.

Yeni Yaşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de yeniden gözaltına alındı. Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ise sosyal medya hesabından, "Emniyet beni evde bulamayınca aradı. Savcı serbest bırakılmamıza itiraz etmiş. Avukatımla birlikte Vatan Emniyet’e gidiyoruz" diye yazdı.

Ağırel, Çelik ve Keser, 6 Mart'ta tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.