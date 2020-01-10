Gazeteciler gününde cezaevine girdi

Gazeteci Cevdet Akgün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde cezaevine teslim oldu. Akgün, 'Onurlu ve dik durmanın gururunu yaşıyorum' dedi.

Zonguldak “Halkın Sesi” gazetesi eski yazı işleri müdürü Cevdet Akgün, kesinleşen 5 aylık hapis cezası nedeniyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne saatler kala Beycuma Cezaevi’ne teslim oldu.

Akgün, “Bank Asya’nın avukatı sınavsız hâkim oldu” haberi yüzünden 5 ay hapis cezası almıştı.

Cumhuriyet’ten Ali Ayaroğlu’na konuşan Cevdet Akgün, “Onurlu ve dik durmanın gururunu yaşıyorum. Bugün benim mesleğim yani gazetecilik bir sınavdan geçiyor. İlkelerinden ödün vermeyenleri elbette tarih bir gün yazacaktır. Bu zor günlerde gelip geçecektir. Meslek ilkelerini namusu bilenleri selamlıyorum.” dedi.

“Kimse kendisini 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü var diye kandırmasın.” diyen Akgün, “Egemenlerin olduğu günün gazetecilikle hiçbir alakası yoktur. Elbette bir gün adalet herkese lazım olacak. Ben onların da haklarını savunacağım. Beni kimse geri adım attıramaz. Tek üzüntüm oğlum Bilal’in 11. yaş gününü birlikte kutlayamamak” diye konuştu.