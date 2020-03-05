Gazeteci M. Kemal Erdemol: Savaşçılık oyununu reddediyoruz

Gazeteci-yazar M. Kemal Erdemol 'Askerler evlerine dönsün' deklarasyonunun "muktedirin kendince gerekçelendirdiği savaşçılık oyununun reddine" işaret ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde çok sayıda siyasetçi, sanatçı, aydın, gazeteci ve yazarın imza attığı 'Askerler evlerine dönsün' deklarasyonunun çağrıcılarından birisi de gazeteci-yazar M. Kemal Erdemol idi. Erdemol uzun yıllar gazetelerin dış haber servislerinde görev yapmış tecrübeli bir isim, Suriye savaşının ilk günlerinden beri de bölgeyi yakından takip ediyor.

Erdemol'a 'Askerler evlerine dönsün' deklarasyonunun anlamını, sığınmacı krizini ve Suriye'deki vekalet savaşının nereye evrilebileceğini sorduk.

Çağrısıcı olduğunuz 'Askerler evlerine dönsün' deklarasyonu ne ifade ediyor ve bu tavrın yaygınlaşması adına ne söylemek istersiniz?

Çağrı her şeyden önce bu ülkede savaş karşıtı, barış yanlısı insanların da var olduğunu bir kez daha anımsatıyor. Muktedirin kendince gerekçelendirdiği savaşçılık oyununun reddine cesaretle işaret ediyor. Toplumsal karşılığı olan bir tutumdur bu. Yayınlaşması için imzacıların özellikle çabasına gerek de yok, asker cenazelerinde dile getirilen tepkileri görmek savaş karşıtlığının nasıl yaygın olduğunu gösterebilir görmek isteyene.

Yıllardır dış haber servislerinde gazetecilik yapan bir isim olarak biliyoruz sizi. İktidarın İdlib sıkışmasını sığınmacı gündemini köpürterek aşmaya çalışmasını hem insani hem de uluslararası hukuk açısından nasıl yorumlarsınız? Böyle bir adımın sonu nereye varabilir?

Bir kere muktedirin İdlip'de uluslararası kamuoyundan yeterince destek almaması sonucu mültecileri ortaya atmasıdır bu. Türkiye hükümeti, mültecileri koz olarak kullanan bir ülke olarak anımsanacak hep. Uluslararası hukuk açısından karşılığı ise insani krize kim yol açıyorsa onun suçlu olarak değerlendirilmesidir. Burada suçluların kim olduğu biliniyor. Hem Türkiye hem de göçmenler konusunda muhatap olmalarını istediği diğer aktörler suçludur.

Neredeyse 10 yıla yaklaşan Suriye'deki vekalet savaşında sona yaklaşıldı mı? Sizce nereye doğru evriliyor son gelişmeler ışığında da bakınca işler...

Benim açımdan Suriye savaşı, Suriye lehine çoktan sonuçlandı. Suriye yönetiminin denetiminde olmayan yerler Türkiye sınırına yakın olan yerler. Ayrıca Suriye'deki vekalet savaşı artık vekalet savaşı vasfını yitirmiştir, çünkü vekiller aracılığıyla savaşta olan Türkiye artık doğrudan doğruya savaşın içindedir. Rusya'yı saymıyorum çünkü bu ülke Şam tarafından çağrılmıştır Suriye'ye.

Bir Rusya – Türkiye savaşına evrilmeyecek durum. Hatta bir Suriye - Türkiye savaşı da olacak değil, tüm bu müdahalelere rağmen. BM'nin egemenliğini tanıdığı bir ülkenin egemenliğini ve sınır bütünlüğünü herkes, başta Türkiye olmak üzere herkes tanımak zorunda. Oraya doğru bir gidiş olacak kesinlikle.