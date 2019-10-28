Garanti ve Türk Telekom'dan siber saldırı açıklaması

Türkiye merkezli pek çok siteye siber saldırı yapıldı. İnternet hizmetlerini aksatan saldırıdan etkilenen Garanti BBVA ve Türk Telekom'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Türkiye'de bazı kuruluşlar dün öğlen saatlerinden itibaren siber saldırıya uğradı. Uluslararası siber güvenlik kuruluşlarının gerçek zamanlı siber saldırı haritalarına da yansıyan bu durumdan en çok etkilenen kurum ise Garanti BBVA’nın internet sitesi oldu. Garanti Bankası'nın internet sitesindeki çökme sonucu birçok bankacılık hizmeti aksadı.

Siber saldırıyla ilgili olarak Garanti BBVA Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz” denildi.

Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz. — Garanti BBVA (@GarantiBBVA) October 27, 2019

'SALDIRI ZAMANINDA DURDURULDU'

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da siber saldırıyla ilgili da bir açıklama yaparak şunları söyledi. “Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler.”

100 GB büyüklüğündeki saldırıda DDOS (Dağıtık Hizmet Reddi) tekniğinin kullanıldığı belirtilirken, bu siber saldırı tekniği, internete bağlı bir hizmetin geçici veya süresiz olarak aksatarak, bir makinenin veya ağ kaynaklarının asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefliyor.