Garanti Bankası'ndan KHK özrü

Kanun Hükmünde Kararname ile işten çıkarılan kişiye hesap açmayı reddeden, tepkiler sonrası açtığı hesapta ise kısıtlı işleme izin veren Garanti Bankası, müşteriden özür diledi.

Garanti Bankası, Kanun Hükmünde Kararname ile işten çıkarılan kişinin maaş ödemesi dışında bankacılık işlemi yapamayacağına yönelik sınırlamayı kaldırdı.

KHK’lı kişiye önce hesap açmayı reddeden bankanın tutumu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından duyurulmuş, “En son çalıştığım işte artık sağolsun patronum uğraştı da açmaya razı oldular. Ama bakın Garanti'nin bana imzalattığı belgeye. Tarihe kara bir leke olarak düşmesi için fotoğrafını çektim" mesajını paylaşmıştı.

Garanti bankası KHKlıya hesap açmak istememiş, sonunda açınca da şu utanç belgesini vermiş! "En son çalıştığım işte artık sağolsun patronum uğraştı da açmaya razı oldular.Ama bakın Garanti'nin bana imzalattığı belgeye. Tarihe kara bir leke olarak düşmesi için fotoğrafını çektim" pic.twitter.com/8SNGpXHILu — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) January 7, 2020

Bankanın yoğun tepki çeken bu tutumunun ardından KHK'lı kişiyi aradığı ve özür dilediği açıklandı.