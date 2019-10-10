Fuat Oktay'dan harekat açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'de başlatılan operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'de başlatılan operasyona ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam etmektedir" diyen Oktay, "Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır. Uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olması en büyük beklentimizdir" ifadesini kullandı.