Fuat Oktay'a göre Libya'da da bize karşı oynanan oyunlar var!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Libya Tezkeresi hakkında konuştu: 'Bize karşı oynanan oyunlar var, bu oyunları bozmak üzere oradayız.' Ve açıkladı: 'İhtiyaç ne zamansa gerektiği şekilde gerektiği miktarda gönderilir.'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Libya Tezkeresi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var? diye soranlara sesleniyorum; bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız" diyen Oktay, tezkerenin bir yıl geçerli olacağını belirterek, "İhtiyaç ne zamansa gerektiği şekilde gerektiği miktarda gönderilir. İçeriğine baktığınızda tezkere, insani yardımdan askeri katkıya kadarki aralıkta her şeye müsaade ediyor" dedi.

'NE DEMEK KARDEŞİM NE İŞİMİZ VAR?'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şunları söyledi:

"Ne demek kardeşim ne işimiz var? Biz ayaklarını atamayacak şekilde denizde bize karşı oynanan oyunlar var. Bunları yırtmak üzere oradayız. Bence kamuoyunun da; bazılarının anlayabileceğini zannetmiyorum ama Meclis'te de gördük ne yazık ki. Orada ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın ne demek istediğini irdelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir Doğu Akdeniz'de, iki Libya ile olan anlaşmayla da bizİ karaya hapsetme oyununu bozduk. Yunanistan'ın son zamanlarda gündeme getirdiği bir harita var. Türkiye zannediyorlar ki içeride. Biz bu gelişmeleri dikkatle takip ettik.

Türkiyesiz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun...Türkiye'ye karşı kurulan oyunlar başarısız olur. Senato'ya ne vermeyi düşünüyorsunuz gibi çok ilginç bir soru vardı... Yani Senato'ya niye biz bir şey verelim anlamadım? Siz bizim parlamentomuza ne vermeyi düşünüyorsunuz? Aynı şeyi AB yapmak istedi Kıbrıs ile ilgili. Biz yine aynı şeyi söyledik: 'Sakın ola ki bizi tehdit etmeyin.' Bir taraftan bunlar olurken diğer taraftan da aslında hem Rusya ile hem Amerika ile liderler seviyesinde; aynı zamanda İngiltere, Almanya dahil, en rahat görüşen, en sık görüşen ortak payda olan Türkiye'dir ve Cumhurbaşkanımızdır. Birkaç gün sonra sayın Putin burada olacak.

Libya tezkeresi yarın Meclis’te görüşülecek. Ümit ediyoruz oradan da onay alarak çıkacaktır. Tezkere bir yıl için geçerlidir, ihtiyaç ne zamansa gerektiği şekilde gerektiği miktarda gönderilir. Türkiye’ye biçilmek istenen bir rol var; sadece kendi karasında hapsedilmek istenen bir Türkiye var ve Türkiye bu oyunu gördü. Bu oyun yeni bir oyun değil. Fırsat bulunduğu an bunu yapmak istiyorlar ve daha fazla gecikemeyeceğimiz için bu oyunu bozmak zorunda olduğumuzu gördük.

BÖYLE BİR BARIŞ PROJESİ: 'BURASI TÜRKİYE'NİN SAHASIDIR'

Bu yapılan Libya’da BM nezdinde tanınan hükümet ile yapılan bir anlaşmadır. Türkiye’nin kendi çıkarları doğrultusunda ciddi bir hamledir. Mısır için de son derece faydalı bir anlaşmadır aslında bu yapılan bölgenin de çıkarına olan bir anlaşma. Bu bir barış projesidir. Dünyaya diyoruz ki bu barışın devam etmesini istiyorsanız ‘Burası Türkiye’nin sahasıdır’ diyoruz. Bu anlaşmadan sonra Hafter’in saldırılarının daha da arttığını görüyoruz. Libya tezkeresinin içeriğine baktığınızda tezkere, insani yardımdan askeri katkıya kadarki aralıkta her şeye müsaade ediyor."

'NE FORD YÜZDE YÜZ YERLİDİR, NE JAPONYA'DAKİ'

Yerli otomobille ilgili eleştirilere de yanıt veren Oktay şöyle konuştu:

"Ben biraz otomotiv sektöründen de gelen bir insanım. Belirli bir süre Detroit'de, doktora çalışmalarımı falan uygulamada da çalışan bir arkadaşınız olarak... Ne Ford yüzde yüz yerlidir, ne Japonya'daki yüzde yüz yerlidir. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Şu hedefimiz var, ilk etapta yüzde 50 ve üzeri. 5 yıl sonra girdiğinizde geçmiş olsun. Normal bir otomobille çıkmış olsaydık bir anlamı yoktu. Otomotiv ürettik diye bu kadar da heyecanlanmazdık. Ama farklı bir teknolojiyle doğru zamanlamayla pazara giriyoruz. Bizi heyecanlandıran taraf bu. Bazıları anlamıyorsa ne yapalım canım."