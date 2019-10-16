FP: ABD, YPG'ye Türkiye operasyonuna karşı hazırlık eğitimi verdi

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatı öncesi ABD'nin YPG'ye hazırlık eğitimi verdiği iddia edildi.

Amerikan Foreign Policy dergisinin ABD'li askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, Türkiye'nin Afrin'de YPG'ye yönelik askeri harekatından sonra Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel bir harekata karşı devasa bir tünel ağı inşa edildi.

Habere göre YPG'nin bu tünelleri, hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve konvansiyonel bir güç yetişene kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi.

ABD kuvvetlerinin bu tünellerde, muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği, ABD askerlerinin, YPG'ye ayrıca "derinlikli savunma" taktikleri konusunda eğittiği öne sürüldü.