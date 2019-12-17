Fonda hep Müslümanlık var: Bakanlık 50 kişilik programa 1 milyon 163 bin TL harcadı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlediği ve yalnızca 50 kişinin katıldığı 'Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı’na toplam 1 milyon 163 bin TL harcandı. Programa Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 50 kişinin katıldığı programa toplam 1 milyon 163 bin TL harcadı.

"Genç Müslüman Kadınlar için Liderlik Programı: ALLY for Future 2019" etkinliği için 25 Kasım tarihinde ihale yapıldı. Organizasyon ihalesinin Global Turizm Şirketi’ne verildiği programın, "kadın lider adaylarının vizyon ve ufuklarını genişletmeyi aynı zamanda da dayanışma ağı oluşturmayı" amaçladığı açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Organizasyon işi Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesindeki "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" hükmünden yararlanılarak, pazarlık usulü ile yapıldı.

Yedi günlük programa, 37 ülkeden 50 Müslüman kadının katıldığı belirtilirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, programa ilişkin, "Liderlik, iletişim, teknoloji, kültür, sanat, kadın hakları, girişimcilik, proje geliştirme ve proje yönetimi gibi önemli konu başlıkları etrafında eğitimler verilecek, sunum ve uygulamalar yapılacak" diye konuştu.

Vahdettin Köşkü’nde düzenlenen programın açılışına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile kızları da katıldı. Programda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi’nin Kurucu Başkanı ünvanıyla Esra Albayrak ile KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar hazır bulundu.

2017’DE İKİ BUÇUK MİLYON TL

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2017 yılında da "ALLY for Future/Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik Programı" organizasyon işini de toplam 2 milyon 494 bin TL bedelle özel sektöre yaptırdı. İhale yine pazarlık usulü ile Atak Seyahat Acentası’na verildi. Acenta ihaleye tek istekli olarak katıldı.

13 Aralık tarihinde başlayan "Genç Müslüman Kadınlar için Liderlik Programı: ALLY for Future 2019" etkinliği, 20 Aralık’ta sona erecek.