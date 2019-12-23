FLO mağazası 'dini değerlere hakaret' gerekçesiyle kapatıldı

Türkiye’nin ayakkabı mağaza zincirlerinden FLO’nun Erbil’deki şubesi "dini inançlara hakaret ve aşağılama" suçlamasıyla kapatıldı.
FLO’nun, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil’de bulunan Mega Mall alışveriş mağazasındaki şubesinde kadın ayakkabısının bir modelinin tabanında haç işaretinin yer aldığı iddiasıyla Erbil Valiliği kararıyla kapatıldı.
Rûdaw'a konuşan İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Başkanı Ziya Petros, “Kadınlara ait bir ayakkabı modelinin taban bölümünde haç işareti yer almasından dolayı durumu valiliğe bildirdik. Yaptığımız başvuruyu değerlendiren Erbil Valiliği, Şoreş caddesinde bulunan ayakkabıcıyı kapatma kararı çıkardı “dedi.